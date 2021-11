Tras incidente seguridad del Metro exige solo constancia de vacunación

Patricia Chirinos / Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- Tras originarse un incidente en la estación del Metro María Montez, del kilómetro nueve de la autopista Duarte, por supuestamente verificar con la cédula la validez de la tarjeta de vacunación.

Miembros del cuerpo de seguridad de ese medio de transporte e inspectores de Salud Pública exigen a los pasajeros solo mostrar el documento para agilizar la entrada, aunque algunos enseñaban ambas.

Mientras que a quienes no llevaban consigo la tarjeta de vacunación o no han iniciado el esquema de inmunización por problemas de salud no se les permitió la entrada a las instalaciones del Metro está mañana.

La situación se produce luego que las autoridades de salud adoptaran refuerzos a las medidas al notar que establecimientos y el transporte público relajaron el cumplimiento de la resolución 0000-48.