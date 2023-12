Transportista-descarta-aumento-de-pasaje-en-el-Cibao-por-Navidad

A pesar de la difícil situación económica que enfrentan los choferes, marcada por los elevados costos de los combustibles y la canasta familiar, Marte descartó la posibilidad de un ajuste tarifario.

Por:Maholi Albuez

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, se pronunció hoy sobre la posible implementación de un aumento en el precio del pasaje en las diversas rutas de la región del Cibao. A pesar de la difícil situación económica que enfrentan los choferes, marcada por los elevados costos de los combustibles y la canasta familiar, Marte descartó la posibilidad de un ajuste tarifario.

En una rueda de prensa realizada esta mañana, Marte expresó su comprensión ante las dificultades económicas tanto de los choferes como de los usuarios del transporte en la región. Sin embargo, enfatizó que, dadas las circunstancias, no considera viable un incremento en el precio del pasaje en este momento.

El líder sindical también abordó las especulaciones en torno a un supuesto aumento salarial para los choferes. Marte aseguró categóricamente que no se llevará a cabo ningún incremento salarial, ya sea en el presente o en el futuro. Aclaró que, si bien existe una solicitud informal por parte de algunos choferes para aumentar en cinco pesos el pasaje, esto se debe a una práctica tradicional y voluntaria asociada a la temporada navideña. No obstante, Marte subrayó que los usuarios del transporte no están obligados a pagar dicha cantidad adicional.

La CNTT, bajo la dirección de Juan Marte, se compromete a buscar soluciones alternativas para mitigar las dificultades económicas de los trabajadores del transporte, explorando medidas que no impacten negativamente en la economía de los usuarios. Marte insta a la colaboración entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones equitativas y sostenibles a los desafíos actuales que enfrenta el sector del transporte en la región del Cibao.