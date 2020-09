Transacciones sospechosas reportadas en EE.UU. vinculan nuevamente a RD

Una investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, que dan una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial.

Se trata de 2,100 archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SARS por sus siglas en inglés, que tienen a políticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como protagonistas en algunos países. Los SARS también muestran cómo los bancos y otras instituciones financieras fallaron al permitir que el dinero ilícito fluyera para promover la criminalidad. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en mayo de 2019.

BuzzFeed, un grupo de medios digitales independientes de Estados Unidos recibió la información confidencial recopilada por la FINCEN entre 2017 y 2018 en respuesta a solicitudes del Congreso de ese país, que investigaba la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales y si algunas de estas entidades o individuos jugaron un papel.

Adani Group, crops up in a clutch of Suspicious Activity Reports (SARs) filed to FinCEN, the top US financial watchdog, that red-flag the subject of shell companies and their use in money laundering activities in the tax haven of Seychelles.https://t.co/8M8xi8lBj3