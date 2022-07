¡Trágico! Asesinan hijo del Ex Presidente Porfirio Lobos | El Show del Mediodía

- Publicidad -

Entérate de qué sucedió con el hijo del ex presidente Porfirio Lobos

Por Yahaira Cepeda / Color Visión

Viral es la noticia del asesinato de varios jóvenes entre ellos el hijo del Ex Presidente de Honduras Porfirio Lobos. El Ex mandatario se dirigió al lugar de los acontecimientos y constató el asesinato de su hijo.

Al menos cuatro hombres, entre ellos un hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014), fueron asesinados a tiros este jueves en Tegucigalpa luego de que salían en dos automóviles de un edificio donde estuvieron en una discoteca, informaron medios locales de prensa.

“Solidaria con ex presidente Porfirio Lobo, Rosita (la ex primera dama Rosa Elena de Lobo) y familiares de jóvenes asesinados vilmente. Condeno escuadrones de la muerte que operan hace años con impunidad en Honduras. No descansaremos hasta desmontarlos”, escribió actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro en un mensaje en Twitter.

En el hecho también murieron Luis Zelaya, de 23 años, pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez, quien dijo en el sitio del crimen que los jóvenes “fueron bajados de los vehículos y los mataron”, con disparos en la cabeza.

Las otras dos víctimas fueron identificadas como Salomón Velásquez y Norlan Enrique Rodríguez.

Fuente: El Universo

