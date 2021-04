Tragedia: fallece joven promesa que quería llegar a la NBA

Por: Noticias SIN / Color visión

Fue poco después de las dos de la tarde de Los Angeles en Winnetka Avenue y la policía reporta que el juvenil jugador de baloncesto no traía puesto el cinturón de seguridad

ESTADOS UNIDOS.- El guardia de la Universidad de Kentucky, Terrence Clarke, murió la tarde ese jueves en un fatal accidente de auto en la ciudad de Los Angeles, California, así lo reportan diferentes fuentes.

Según el reporte policial que ha sido publicado por WKYT, Clarke viajaba a alta velocidad cuando se pasó un semáforo en rojo, chocó contra otro automóvil que giraba a la izquierda y continuó hasta chocar contra un poste y una pared.

El accidente fue poco después de las dos de la tarde de Los Angeles en Winnetka Avenue y la policía reporta que el juvenil jugador de baloncesto no traía puesto el cinturón de seguridad.”Después de discutirlo con mi familia, he decidido renunciar a mi elegibilidad y declararme para el Draft de la NBA. Tenía grandes expectativas al entrar en esta temporada y, por supuesto, no esperaba lesionarme, lo que entiendo es parte del juego.

¡Gracias al entrenador Cal, al cuerpo técnico y a mis compañeros de equipo! BBN, espero que todos se sientan orgullosos mientras persigo mis sueños”, había declarado Clarke hace apenas un mes, según Marca.