Tonny Bennett dijo adiós a los escenarios

Aunque su voz se conserva, las giras debilitan al cantante que fue diagnosticado en 2016 con alzhéimer.

Tonny Bennett dice adiós a los escenarios. Así lo dejó saber el hijo del artista, Danny Bennett, quien explicó que se han visto obligados a tomar esta decisión debido al alzhéimer que sufre el cantante de 95 años y que le fue diagnosticado en 2016.

En este sentido, Danny Bennett dijo en una entrevista concedida a la revista Variety: “No habrá más conciertos. Ha sido una decisión difícil, porque es un cantante en forma. Pero así lo han ordenado los médicos, y su salud es lo más importante”.

Danny Bennet precisó que el problema no son las actuaciones de Bennet, sino los viajes: “Se cansa. Los conciertos son, ahora, demasiado esfuerzo para él. No queremos que se caiga del escenario, por ejemplo. No nos preocupa que pueda cantar. Estamos preocupados desde el punto de vista físico. Tony tiene 95 años”.

La gira se canceló

Dadas las circunstancias, quedó cancelada la gira de despedida del artista. Solo se efectuaron sus dos actuaciones en vivo han sido las del 4 y 5 de agosto en el Radio City Music Hall, en lo que fue su adiós a Nueva York.

En ese emblemático escenario de la ciudad de Nueva York, Tonny Bennett y Lady Gaga llenaron las 6.105 butacas de la legendaria sala e hicieron poner de pie al público en 27 ocasiones. El dúo se conoció en 2011 y lanzó un álbum de jazz, “Cheek to Cheek”, en 2014.

El venidero 1 de octubre se publicará el álbum Love for Sale, un disco de jazz con Lady Gaga, del que se lanzó el primer sencillo, I Get a Kick Out of You, el pasado día 3, para celebrar el 95º cumpleaños de Bennett.

El mito

Tony Bennet es hijo de inmigrantes italianos. Se formó como cantante en las bodas y celebraciones del barrio de Queens. Disfrutó de su época dorada durante los años 50. Tuvo un silencio discográfico durante buena parte de los 70 y 80. Ha vendido más de 50 millones de discos y ha ganado 18 premios Grammy. En 2014 publicó un primer álbum de duetos con Lady Gaga, Cheek To Cheek, que sirvió para relanzar ante las nuevas generaciones. Frank Sinatra lo calificó como “el mejor cantante del mundo”.