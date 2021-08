Toni costa insiste en reconciliarse con Adamari López

REDACCIÓN.- A casi tres meses de su separación con Adamari López, su ex pareja Toni Costa abrió su corazón y reveló que no está cerrado a que exista una reconciliación con la conductora.

A pesar de que considera que no hay nada seguro, el español aseguró que podrían volver a estar juntos cuando se le cuestionó sobre si regresaría con la presentadora de Hoy Día.

“Por supuesto. La vida da muchas vueltas. Al igual que nos dio la vuelta de la separación, nos puede dar la vuelta de la reconciliación, nada se sabe. Lo que importa es que estemos bien”, expresó para una entrevista con Suelta la Sopa.

Después de que ambos famosos hicieran público su rompimiento después de diez años de relación, los espectadores quedaron sorprendidos con la decisión, por lo que Costa confesó cómo se siente respecto a la insistencia del público para que regresen.

“Entiendo que la gente esté ilusionada y quiera, pero bueno, al final todo es una decisiónnuestra en la que lo que importa es que todos estemos bien, todas las partes y sobre todo Alaïa (su hija)”, opinó el coreógrafo.

La hija de ambos es la principal razón por la que se siguen frecuentando, pues la ex pareja se ha esforzado por hacer la situación más llevadera para la niña.

También te puede interesar:

Familiares y amigos devastados por muerte de militar dominicana en Afganistán

“Nos ha demostrado una (gran) madurez, pese a tener a tener seis años. Se ha acoplado muy bien a la situación, pero muy bien, nos dejó totalmente sorprendidos, también creo porque nosotros tenemos una muy buena relación”, señaló el ex participante de Mira Quién Baila.

Además, Toni reveló que sigue viendo diario a su familia: “Yo sigo yendo a casa diario para poderla recoger (a Alaïa), ayer estaba estudiando con ella unas tareas de la escuela”, aseguró.

Costa no perdió oportunidad para adular a Adamari, quien en los últimos meses ha compartido su proceso para mejorar su alimentación y forma de vida.

“Está espectacular, cada días está más espectacular. Ella es una guerrera, lo sigue demostrando para toda la gente”, expresó Toni.

Sin embargo, el bailarín estableció que en sus planes no se encuentra una vida de pareja cuando se le cuestionó sobre si quisiera volver a enamorarse. “Me preguntas una cosa que no sé, no sé. Ahora yo estoy súper enfocado en el trabajo”, confesó.

En mayo de este año, a través de una transmisión del matutino donde es conductora, Adamari anunció entre lágrimas su separación de Costa, aunque no especificó la razón.

“Encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”, compartió, lo que impactó al mundo del espectáculo.

La historia de Toni y Adamari se remonta a 2010, cuando la conductora participó en el reality show Mira quién baila, en donde se le asignó a Costa como su pareja y coreógrafo.

Desde el inicio del concurso, la química y relación entre ellos hicieron sospechar al público de un posible romance, pero durante una entrevista la protagonista de Amigas y rivales negó cualquier interés amoroso.

Incluso a pesar de la diferencia de edades, pues Toni tenía 25 y Adamari 40, no lograron esconder el amor que se tenían el uno por el otro.

Así lo dejaron ver al protagonizar un apasionado baile de tango que encendió la pista del reality y que cerraron con un tierno beso, lo que confirmó finalmente su romance.

Desde entonces hasta mayo pasado, ambos habían conformado una de las parejas favoritas y más estables del medio, por lo que el público no deja de expresar su deseo para que vuelvan a estar juntos.