Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean meme de Spider-Man

Por: José Morón / Color visión

Los actores hicieron realidad una de las aspiraciones de todos los seguidores: recrear la icónica escena de los cómics de Marvel.

Aunque Spider-Man: No Way Home se estrenó hace más de dos meses, la película (y la campaña de marketing) cada cierto tiempo genera un revuelo. Bien sea por algún comentario de Tom Holland, por la entrevista que él junto con Andrew Garfield y Tobey Maguire dieron en el canal de la producción, o porque los tres recrearon el mencionado meme.

La imagen fue compartida por redes sociales a través del perfil oficial del film.

El lanzamiento de esta imagen, una versión real action del meme de Spider-Man, se produce en un contexto particular: el anuncio de que Spider-Man: No Way Home llegará en formato digital el 22 de marzo y en 4K UHD y Blu-ray el 12 de abril.

Desde hace años, junto con el desarrollo de la cultura del meme y la ramificación de la cultura pop hacia los distintos lenguajes de las redes sociales, este meme de Spider-Man es uno de los clásicos.