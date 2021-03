Todas las partículas de covid-19 caben en una gaseosa

El programa More and Less de Radio 4 (de la BBC) pidió al matemático Christian Yates calcular el tamaño de las partículas de coronavirus existentes en el mundo.

Yates es conocido por haber llevado a cabo varias estimaciones de este tipo para su libro “Las matemáticas de la vida y la muerte”.

En un principio, la esposa de Yates sugirió que podría ser del tamaño de una piscina olímpica o de una cuchara de té.

¿Cómo calculó el tamaño de las partículas?

Para comenzar, debía tener conocimiento de la cantidad de personas infectadas a nivel mundial.

Utilizó las estadísticas de la web Our World in Data donde se estima que medio millón de personas dan positivo por covid-19, tomando en cuenta que no se incluyen personas asíntomáticas o aquellas que no se realizan la prueba.

La carga viral que tiene cada persona depende de la cantidad de días que tenga el virus en el cuerpo. Se estima que al sexto día la carga viral aumenta, llega a su punto máximo y luego disminuye paulatinamente.

El SARS-CoV-2 tiene un diámetro que oscila entre los 80 y 129 nanómetros.

Otro dato necesario para Yates es saber la cantidad de partículas de covid-19 que las personas poseen durante la infección.

Por esto, tomó los datos de un estudio no publicado y realizó una media de dichas estimaciones, obteniendo un valor de 10.000 millones de partículas de virus.

Al realizar sus cálculos, Yates encuentra que aproximadamente hay doscientos cuatrillones de partículas de virus en todo el mundo y en cualquier momento.

Al escuchar esta cifra podemos imaginar algo de gran tamaño y es que es aproximadamente el mismo número de granos de arena existentes en el planeta.

Las partículas del coronavirus se caracterizan por poseer un diámetro que oscila entre los 80 y 129 nanómetros, más o menos mil veces más delgado que un cabello humano.

Así, el volumen de una sola partícula de SARS-CoV-2 resulta ser de 523.000 nanómetros³.

Si se multiplica este número por la cantidad de partículas existentes en el mundo, da un total de 120 mililitros aproximadamente.

Yates también tomó en cuenta la forma esférica del virus que da lugar a un “espacio vacío” que ocupa el 26% del volumen total.

De esta forma, demuestra que el volumen total acumulado de partículas de coronavirus en el mundo es de 160 mililitros.

Yates asegura que es lo suficientemente pequeño como para llenar gran parte de una lata de Coca-Cola o completar seis vasos de chupito.