The Batman se convierte en todo un exito de taquilla

Por: José Morón / Color visión

The Batman ya se encuentra en las diferentes salas de cine y los comentarios a su favor no podrían ser más entusiastas. Las expectativas por esta cinta se ven reflejadas en su taquilla, misma que ya se ha convertido en la segunda más exitosa de toda la pandemia. Una vez más, el heredero Wayne demuestra que todavía tiene un papel relevante y fundamental en la cultura pop.

Aunque muchos actores se han encargado de interpretar a Batman en años previos, la historia del guardián nocturno no pierde encanto entre el público. Con cada nueva iteración observamos el nacimiento de todo un fenómeno que logran mantenerse durante un tiempo hasta que exhala su último aliento. Robert Pattinson como el hombre murciélago es algo que recién inicia y el triunfo ya se percibe a sus anchas, así lo demuestran las cifras compartidas por Variety.

De acuerdo con el medio informativo, The Batman alcanzó los US $128 millones en su estreno formal local y US $250 internacional, convirtiéndose en el segundo estreno más grande desde que inició la crisis de salud global.

Uno de los grandes beneficios para The Batman fue la gran cantidad de reseñas positivas que salieron a la luz pocos días antes del estreno, incrementando la venta de boletos y elevando el hype de los fans hacia nuevos niveles. Robert Pattinson y Zoë Kravitz ya tenían al público comiendo de la palma de sus manos desde las entrevistas promocionales, por lo que no hizo falta demasiado esfuerzo para que la gente se interesara por la nueva aventura de Batman. Los resultados están a la vista y tal parece que tendremos más caballero oscuro durante algunos años.

Reseña de la película: Dos años de rondar las calles como Batman y de infundir miedo en el corazón de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gótica. Con sólo un puñado de aliados, Alfred Pennyworth, James Gordon, entre la red corrupta de oficiales de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino pone en su mira a la élite de Gótica con una serie de sadistas eventos, un sendero de pistas envía al mejor detective del mundo a una investigación por el mundo criminal, en donde se encuentra con personajes como Selina Kyle, Oswald Cobblepot, Carmine Falcone y Edward Nashton.