Tentáculos detrás del poder | El Informe con Alicia Ortega

El Informe con Alicia Ortega. Transmitido por Color Visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color Visión

Los ojos del país se encuentran sobre los 11 imputados por la operación anti pulpo; los cuales, desde el día domingo 06 de diciembre se encuentran en proceso de audiencia. Tras ella, se ha dictado prisión preventiva para 7 de ellos y prisión domiciliaria vigilada para uno de ellos.

Los tentáculos detrás del poder habrían alcanzado, según las autoridades, a 8 entidades públicas; donde presuntamente sus ex ministros y directores habrían violado las leyes, con el objetivo de beneficiar las empresas pertenecientes a un entramado societario encabezado por Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina.

En sesión de audiencia

Durante la exposición del caso, el ex contralor de la república, Rafael Germosén Andújar, señaló a dos personas de su gestión como encargadas de los desembolsos que luego iban a su firma. Es el caso de Dimas Paredes, director de unidades de auditoria interna y Sandi Sánchez, responsable de revisión y análisis de los expedientes de los libramientos. En palabras del ex contralor, estas personas “daban el visto bueno o no de las solicitudes de dispensa que llegaban”. A propósito de su intervención, mencionó que está dispuesto a brindar información, pues, en el pasado no agilizó procesos en contra de Medina y esto le costó el puesto.

A Magaly Medina y Fernando Rosa vicepresidente y presidente del Fonper respectivamente, se les acusa de favorecer a las empresas del entramado societario con sumas millonarias a través de 23 procesos. Al respecto, el director del PEPCA, Wilson Camacho, alega que Magalys Medina fue una vía por la cual fue posible encauzar fondos públicos hacia la fundación de la ex diputada Lucia Medina; además de beneficiar al entramado societario.

Por su parte, las acusaciones hacia el ex ministro de salud Freddy Hidalgo, incluyen la realización de procesos de urgencia sin serlo para beneficiar a las empresas de Medina, por un monto cercano a los 236 millones de pesos. Ante ello, Hidalgo menciona que “nunca tuvimos vínculo con Medina, nunca conocimos nosotros esas empresas”.

De la misma manera, Julián Esteban Suriel niega el vínculo con el hermano del ex presidente Medina. A propósito de ello, mencionó “yo conozco a Alexis medina, trate de hacer negocios con él, pero la incompatibilidad de caracteres no me lo permitió. Me acusan de testaferro, pero no lo he sido ni lo seré porque no tengo la necesidad. Yo me valgo por mis propios medios, y medio familiares, que demasiado me ha dado mi padre”.

En el caso del ex director del Oisoe, Francisco Pagán, se le acusa de beneficiar al entramado societario a través de contrataciones para el equipamiento del Hospital Provincial Francisco Gonzalvo en La Romana y al Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón en Santiago. De igual manera, el Hospital Dr. Toribio Bencosme aparentemente fue beneficiado con un contrato de 328 millones de pesos. En el caso de este último, se verificó la existencia de los equipos, encontrando que cerca del 40 % de lo supuestamente cubicado y pagado no se encontraba en dicho lugar y no existía constancia de entrega en el departamento de activos fijos del hospital.

Visión del ministerio público.

El ministerio público califica éste como un caso complejo; solicitando prisión preventiva para los imputados. Yeni Berenice Reynoso, directora de persecución del ministerio público, alega que se está hablando de al menos 5mil millones de pesos desviados del presupuesto público, los cuales pueden aumentar en función de las informaciones que siguen llegando del caso.

Asimismo, menciona que desde el ministerio público se activó un proceso de contrainteligencia, logrando la captura de 6 militares, entre ellos un coronel activo que le conducía el vehículo a Medina Sánchez. Era esta alianza militar la que, según Reynoso, permitía que Alexis Medina consiguiera con éxito lograr cada uno de sus movimientos.

También te puede interesar:

Nuria sobre “Operación Antipulpo”: Red de Alexis Medina era más grande de lo que habíamos planteado

Desde la perspectiva de las autoridades, el conjunto de empresas usadas por Medina, no solo es un entramado societario sino un ecosistema que utilizaba el pulpo para sacar del estado la mayor cantidad de dinero posible que pudo ser utilizados para obras de desarrollo de la nación.

Asimismo, les atribuyen similitudes a las 14 empresas de Alexis Medina. Siendo sus características principales ser empresas de carpetas encargada de variadas actividades comerciales sin capacidad operativa para suplir de forma directa los servicios que ofertaban. Dichas empresas incumplían con los principios básicos de información de mercado, publicidad, venta, transporte, almacenaje, y financiamiento. Además de ello, eran empresas que cambiaban su objeto social con frecuencia y no contaban con el recurso humano para las actividades que decían realizar y los socios de estas empresas aparecen como trabajadores de otra empresa dentro del entramado.

Operación Anti Pulpo – El Informe con Alicia Ortega