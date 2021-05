Tapón en UCI | Panorama Semanal

Panorama Semanal. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Tenemos cuasi saturación de camas UCI con ventiladores, señala Héctor Guerrero Heredia en Panorama Semanal por Color Visión quien sostiene que, por un lado, los pacientes están durando más en cuidados intensivos y esto se debe porque hemos aprendido a emplear mejor los tratamientos para superar la covid-19.

Sin embargo, también hay una situación de desobediencia y de ignorancia, por un lado los dominicanos que se pusieron la primera dosis ya se creen inmune y abandonó todos los protocolos frente al covid y el que no se ha vacunado, confiado que no se va a contagiar porque no cree.

Domingo Páez cuestiona la gestión del Gobierno actual que “por ser de empresarios” tienen una concepción más orientada a la rentabilidad y por tanto han tomado decisiones como la limitación a una por año la aplicación de pruebas PCR.

