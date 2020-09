Tal y como se esperaba, Giannis Antetokoumpo gana el MVP 2019-2020

Antetokounmpo se une a Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain y Bill Russell como ganadores de MVP consecutivos.

Antetokounmpo se une a Michael Jordan (temporada 1987-88) y Hakeem Olajuwon (temporada 1993-94) como los únicos jugadores en ganar los premios MVP y Jugador Defensivo del Año en la misma temporada.

De pie frente a miles de admiradores en un rally en el centro de Milwaukee en julio pasado, la superestrella de los Bucks les pidió educadamente un favor.

«Por favor, después de este día no me llamen MVP hasta que lo gane de nuevo el año que viene», preguntó.

Aunque Milwaukee no logró un título, el ala-pívot griego lució en grande, promediando 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 rebotes esta temporada.

Antetokounmpo tiene que tomar una decisión en la temporada baja sobre si firmará una extensión con Milwaukee o ingresará a la temporada 2020-21 en el último año de su contrato y elegible para la agencia libre en 2021.

En una reunión de almuerzo de tres horas la semana pasada en Milwaukee, el copropietario y gobernador de los Bucks, Marc Lasry, dejó en claro al ahora dos veces MVP que la franquicia está dispuesta a gastar en el impuesto de lujo para mejorar el elenco de apoyo y pelear por el campeonato, dijeron fuentes a ESPN.

A pesar de terminar con el mejor récord durante la temporada regular, Milwaukee no pudo llegar a las Finales luego de perder en cinco juegos ante el Miami Heat durante las semifinales de la Conferencia Este. Aunque fue un final decepcionante para una temporada increíble, Antetokounmpo registró una calificación de eficiencia de jugador de 31.9, que fue la más alta en una temporada en la historia de la NBA, según ESPN Stats & Information.

Además, lideró la NBA en porcentaje de tiros de campo permitidos en el aro (min. 100 tiros defendidos) y porcentaje de tiros de campo permitidos como el defensor más cercano (min. 500 tiros defendidos), según Second Spectrum.

MVP voting results. As I’ve said on TV 100x, I voted for Giannis, because the award right now is for who had the best stats in the regular season, not for who is the NBA’s best player. Which I have said on TV 1000x is…outdated. Needs to be separate awards for Best Season & MVP pic.twitter.com/K3qpgZYxO5