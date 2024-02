Subsecretario del PRM enfatiza «No nos confiamos, seguiremos fortaleciendo equipos»

Seguimos trabajando con la misma temática, visitando los territorios, fortaleciendo los equipos…

El subsecretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez, reafirmó el compromiso del partido de continuar trabajando arduamente tras los resultados de los comicios del pasado domingo. Tras una reunión inicial del equipo de trabajo del PRM, Rodríguez enfatizó que no se permite un espíritu triunfalista, sino que se mantiene la misma determinación en fortalecer los lazos territoriales y equipos.

«Seguimos trabajando con la misma temática, visitando los territorios, fortaleciendo los equipos… No tenemos un espíritu triunfalista, porque cuando tú tienes resultados como los que tuvimos cualquiera pudiera confiarse», señaló Rodríguez.

El PRM logró un gran porcentaje de las alcaldías en los recientes comicios municipales, representando alrededor del 72 por ciento de las alcaldías ganadas directamente por el partido y casi el 80 por ciento con aliados.

Rodríguez también subrayó que las próximas elecciones de mayo reflejarán en gran medida lo ocurrido en los comicios municipales de febrero, lo que impulsa al equipo del PRM a no detener sus esfuerzos políticos.

«Este es un proceso que no se detiene. El equipo seguirá trabajando con el mismo ímpetu, si hay algo que no nos hemos creído y creo que es la clave del éxito de lo que se logró el domingo, y que yo he dicho es que mayo será una fotocopia de lo que sucedió ahora en febrero», añadió Rodríguez durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión.