Stickers animados y QR para añadir contactos, entre las novedades de WhatsApp

Los stickers constituyen una de las herramientas de comunicación más populares entre los usuarios de WhatsApp y, según explica la aplicación en su blog, se están lanzando nuevos paquetes de estos elementos animados que son “aún más divertidos y expresivos”.

En cuanto a los códigos QR, WhatsApp señala que pronto, cuando un usuario conozca a alguien, podrá escanear su código QR para añadirlo a sus contactos. Con esta opción ya no será necesario ingresar cada número teléfono manualmente.

También habrá cambios para WhatsApp Web y Escritorio, que permitirán el modo oscuro.

Asimismo, se prevén mejoras de las videollamadas grupales: ahora que estas admiten hasta ocho participantes a la vez, si un usuario quiere centrar su atención en alguno de ellos en particular, solo tiene que mantener el dedo presionado sobre el vídeo para maximizarlo a modo de pantalla completa.

También se añade un icono de vídeo en los chats de grupo de ocho personas o menos, para que se pueda iniciar fácilmente una videollamada con un solo toque.

We worked together with @WHO on a new ‘Together at Home’ sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd