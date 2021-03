SP permitirá importación y uso de emergencia vacuna china Sinopharm

Según la disposición, China Sinopharm International Corporation, como solicitante del permiso, debe suministrar informes periódicos de seguridad correspondientes a la vigilancia sanitaria, especialmente sobre todo cambio en el perfil de seguridad o de eficacia de la vacuna.

#DIGEMAPS emitió el 25 de febrero, un permiso especial temporal para importación y uso de emergencia de vacuna COVID-19 (célula vero) inactivada, contra el COVID-19, desarrollada por China Sinopharm International Corporation y Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. pic.twitter.com/kOodyTzwj1