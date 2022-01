SP llama a usar mascarillas KN95 y no hacer PCR sin síntomas de Covid

Patricia Chirinos / Color Visión

Redacción.- El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que la mejor manera para evitar el contagio del Covid y sus variantes es usar la mascarilla KN95.

De acuerdo al ministro, este tipo de mascarilla ha demostrado ser la más efectiva para protegerse contra el Ómicron y las demás variantes del Covid-19.

Mientras, exhortó a las autoridades sanitarias a no realizar pruebas PCR si no se evidencian en el paciente los síntomas del virus con el objetivo de no colapsar el sistema de registro.

Recordemos que se reportaron más de 49 mil casos de nuevos contagios en tan solo 10 días, lo cual llevó a Salud Pública a intensificar el llamado a inocularse con la tercera dosis.

Por otro lado, el presidente, Luis Abinader, dejó claro que el país no volverá al toque de queda y ha sido enfático en que los ciudadanos deben aprender a vivir con el coronavirus y sus variantes bajo los protocolos sanitarios.

¿Usted qué opina?