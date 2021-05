in

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Sobre la Mesa con Cristhian Jiménez

Las primeras Operaciones Pulpo y Coral los imputados son ex funcionario del ex presidente Danilo Medina cada vez más cerca las investigaciones al ex mandatario.

Wilson Mejía un Pintor de Esperanza.

El Geólogo Osiris de León, nos explica “El Día del Sol Cenital” y por que se produce los temblores de tierra.

Entérate de esto y mucho más en El Show del Mediodía

Piden a la PEPCA investigar Lotería Nacional y a su administrador general | Hoy Mismo