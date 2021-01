Sobre la Mesa con Cristhian Jiménez | El Show del Mediodía

in

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color Visión

Sobre la Mesa con Cristhian Jiménez

Luis Abinader pide a la población que asuman las medidas implementadas que son duras, pero consecuencia de un mal vivir

¿Es sensato el planteamiento de Waldo Ariel?

El colegio de médicos no debe poner en duda la eficacia de la vacuna, los líderes deben pensar en general, no en particular. La desinformación necesita vacuna