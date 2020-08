Siete personas siguen desaparecidas un mes después de la explosión en Beirut

De los siete desaparecidos, tres son libaneses, otros tres sirios y uno egipcio, y se cree que podrían ser trabajadores del puerto de Beirut o de los alrededores, totalmente devastados por la deflagración, aseguró en una rueda de prensa el general de brigada Sami Hoayet.

Hoayet afirmó que las tareas de rescate continúan en una zona en la que también trabajan las fuerzas del Ministerio de Interior, la Cruz Roja libanesa y un equipo de rescatistas francés.

El pasado 4 de agosto una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde hacía seis años sin custodiar en el puerto de Beirut destruyó gran parte de la capital libanesa dejando más de 6.000 heridos y unas 300.000 personas sin hogar, sin que de momento se conozcan las causas de la deflagración.

El presidente libanés, Michel Aoun, valoró en 15.000 millones de dólares las perdidas ocasionadas por la deflagración del compuesto químico, que se suele usar como fertilizante.

Aoun reconoció días después que había sido informado de la existencia de «una gran cantidad» de nitrato de amonio en el principal puerto del país mediterráneo.

