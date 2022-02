Me Gusta de Noche. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

En dos ocasiones me han vinculado a dos ex-presidentes de la República, generalmente uno ha estado vinculado con personas públicas y hay quienes confunden amistades, relaciones y en su momento esos rumores me lastimaron, me laceraron , porque la gente siempre busca dañar reputaciones por que sí, expresó la comunicadora Sharmin Díaz en Me Gusta De Noche por Color Visión.