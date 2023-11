Shakira llega a un acuerdo con la justicia española en caso de supuesta evasión de impuestos

Por: Maholi Albuez

Barcelona.- La reconocida artista colombiana Shakira compareció ante un tribunal en Barcelona con el objetivo de poner fin a una de las causas judiciales abiertas en su contra por presunta evasión de impuestos en dos periodos. La defensa de la cantante logró alcanzar un acuerdo relacionado con el periodo fiscal 2012-2014, permitiéndole pagar una suma de 7,3 millones de euros y reducir la pena de cárcel de 8 a 4 años, evitando finalmente su ingreso a prisión.

Consciente del desgaste y el tiempo que este tipo de procesos implica para una figura pública como Shakira, el equipo legal gestionó exitosamente ante la justicia española la posibilidad de llegar a un pacto que exonera a la artista de mayores consecuencias penales. Sin embargo, la cantante aún enfrenta un segundo proceso en España relacionado con el periodo tributario de 2011, el cual la Fiscalía dio a conocer hace unos meses.

💥🔴 El ex director de la agencia Tributaria (Ignacio Ruiz Jarabo) le da la razón al 100 x 100 a #Shakira 👏. El ceder no la hace culpable, es inteligente. Ella los millones de € los recupera en una canción, y ya no tiene que seguir con un juicio largo y dando material a los… pic.twitter.com/j5Q82vSmcz