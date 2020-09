Sexto ganador diferente en MotoGP durante el 2020, Viñales se impone en Italia

REDACCIÓN DEPORTES.- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), octavo, mantiene el liderato del campeonato del mundo con un sólo punto de ventaja sobre Maverick Viñales y Fabio Quartararo, al que impusieron una sanción de tres segundos en la clasificación de carrera por no cumplir con la sanción de vuelta larga que se le impuso por superar en varias ocasiones los límites del circuito.

El Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP vio la primera victoria española de la temporada de la mano de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que se convirtió en el sexto vencedor de la temporada, por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR) y de Pol Espargaró (KTM RC 16), que se benefició de la sanción impuesta al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), octavo, mantiene el liderato del campeonato del mundo con un sólo punto de ventaja sobre Maverick Viñales y Fabio Quartararo, al que impusieron una sanción de tres segundos en la clasificación de carrera por no cumplir con la sanción de vuelta larga que se le impuso por superar en varias ocasiones los límites del circuito.

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) intentó sorprender al español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) en el momento de la salida pero la sorpresa apenas duró unas cuantas curvas pues el autor de la «pole position» recuperó la primera plaza para intentar ser él quien marcase el ritmo de la carrera.

Perseguido inicialmente por el propio Miller, el italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), las dos KTM RC 16 de los españoles Pol Espargaró e Iker Lecuona, además por Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Pero Rossi se fue al suelo en la curva cuatro y pudo regresar en última posición todo pundonor, pero en el último tercio de la carrera vio que su esfuerzo iba a resultar baldío y optó por entrar en su taller y abandonar.

Viñales tiró con fuerza y sólo pudo seguir su estela Bagnaia, uno de los pilotos que mejor ritmo demostró durante los entrenamientos, como también Pol Espargaró, que se instaló en la tercera posición, seguido por Fabio Quartararo, mientras que el nuevo líder del mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), era por entonces undécimo.

En la quinta vuelta Bagnaia dio alcance y superó a Viñales, con Pol Espargaró en una cómoda tercera plaza a la que no conseguía llegar Fabio Quartararo, quien de acabar en esa posición recuperaba el liderato en la provisional del mundial.

Bagnaia comenzó a marcar su propio ritmo y poco a poco se fue distanciando de Viñales para intentar convertirse en el sexto ganador en siete carreras -que al final fue Viñales-, después de las dos victorias de Fabio Quartararo y una de Brad Binder, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira y Franco Morbidelli.

En la octava vuelta el australiano Jack Miller tuvo que tomar el camino de su taller con problemas de rendimiento en el tren trasero y en pista se produjo la primera sorpresa de la carrera con el óptimo rendimiento del debutante Alex Márquez, quien al manillar de la Repsol Honda RC 213 V protagonizaba la mejor carrera desde que subió a MotoGP al rodar en la octava posición entre pilotos de la talla del portugués Miguel Oliveira y el italiano Andrea Dovizioso.

A menos de siete vueltas para el final se produjo otra de las sorpresas de la carrera al rodar por los suelos en la curva seis el líder «Pecco» Bagnaia, que dejó en manos de Viñales el liderato, con Pol Espargaró y Fabio Quartararo peleando por la segunda posición, si bien el francés vio la primera advertencia de sanción por exceder los límites del circuito y al final también la segunda.

Viñales no cometió errores y se adjudicó su primera victoria de la temporada, acompañado en el podio por Joan Mir, que asestó un «hachazo» impresionante por el interior a tres vueltas del final a Fabio Quartararo y poco después hizo lo propio con Pol Espargaró, aunque el francés volvió a exceder los límites del circuito y fue sancionado con una vuelta larga, que al no cumplir fue sancionado con la pérdida de una posición y pasó de la tercera a la cuarta plaza, dejando un podio íntegramente español.

El italiano Enea «La Bestia» Bastianini (Kalex) se adjudicó su tercera victoria en Moto2 tras darse dos salidas por aparecer la lluvia y en la segunda, a sólo diez vueltas, Bastianini sorprendió a todos sus rivales para lograr una pequeña ventaja que supo mantener con habilidad hasta el final, a pesar de los esfuerzos de su compatriota Marco Bezzecchi (Kalex) y el inglés Sam Lowes (Estrella Galicia 0’0 Kalex) intentando, sin éxito, darle alcance.

El italiano Luca Marini (Kalex), cuarto, sigue siendo el líder del mundial ahora con cinco puntos de ventaja sobre su compatriota Enea Bastianini.

Otro italiano, Romano Fenati (Husqvarna), se reencontró con la victoria, que no lograba desde 2017, al imponerse en un magistral final de Moto3 por delante de su compatriota Celestino Vietti (KTM) y del japonés Ai Ogura, con el líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM) cuarto, aunque sigue líder del mundial con dos puntos de ventaja sobre el nipón.

