Sergia Galván denuncia impunidad de crímenes cometidos a través de iglesias con nuevo Código Penal

Sergia Galván, activista feminista, ha manifestado que las iglesias apoyan la aprobación en primera lectura del proyecto de ley del Código Penal en el Senado porque les exime de responsabilidad penal ante crímenes. Según Galván, «si usted quiere quedar impune de crímenes y delitos solo tiene que cometerlos a través de su iglesia».

En una publicación en su cuenta en la red social X, Galván expresó múltiples críticas al proyecto de ley, señalando que permitiría que las iglesias queden impunes ante casos de pederastia. Además, criticó que el proyecto contempla penas de cárcel no solo para quienes interrumpan el embarazo, sino también para los médicos involucrados. También señaló que el proyecto no sanciona adecuadamente la violencia ejercida por los padres contra los niños y lamentó que «si no hay penetración, no hay violación sexual».

Galván también mostró su preocupación por la eliminación de disposiciones contra la discriminación por orientación sexual y la prescriptibilidad de la corrupción contra el patrimonio público.

Con 20 votos a favor, dos en contra y el retiro en modo de protesta de los senadores Yván Lorenzo y Bautista Rojas Gómez, el Senado aprobó en primera lectura la pieza y decidió enviarla a una comisión especial para su revisión. Según el senador Ramón Rogelio Genao, proponente del proyecto, es el mismo texto aprobado en 2021 y 2022, el cual perimió en la Cámara de Diputados.