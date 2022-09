Senador Victoria Yeb gestiona con el alcalde de New York, Eric Adams, las ayudas a República Dominicana

El alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams se encuentra en el país y visitará Higuey y La Romana como parte de su agenda para ofrecer asistencia a los damnificados por el Huracán Fiona. El Alcalde arribo a Santo Domingo anoche e inmediatamente se reunió con el Presidente Abinader para su asistencia desde la gran manzana.

Durante la mañana se reunió con un grupo de Senadores y la comisión que le acompaña incluyendo al Congresista Adriano Espaillat y el Comisionado Ydanis Rodríguez. La reunión se coordinó para que el Alcalde pudiera recibir informaciones sobre cómo sería más efectiva la asistencia que llegaría al país.

En la reunión se encontraba el Senador Victoria Yeb por María Trinidad Sánchez quien es el líder de los acuerdos entre el Senado de New York y el Senado de Republica Dominicana, Victoria Yeb también acaba de llegar al país desde New York, donde diligenciaba ayudas para Republica Dominicana y coordinaba con la oficina del Senador Estatal de New York, Luis Sepúlveda.

El Senador Yeb le informó al alcalde sobre las gestiones que se venían realizando para suspender el cobro de 10 dólares en pasajes aéreos, tema que la comisión conjunta había tratado con el Presidente Abinader el mes pasado. También informo al Alcalde sobre las gestiones para que la Defensa Civil Dominicana tenga por primera vez acuerdos de cooperación con la Oficina de Manejo de emergencias de Nueva York, oficina que pertenece directamente a la administración del Alcalde.

El Senador Victoria Yeb agradeció al Senador Sepúlveda por la cercanía con el Alcalde Eric Adams y reconoció todo el apoyo que ha dado el Alcalde a la comunidad dominicana en New York.

El Director de Comunicaciones Rusking Pimentel, informo que el Alcalde visitaría la zona este del país y estaría de regreso en New York esta misma tarde.