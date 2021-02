Semenya lleva su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Johannesburgo, Sudáfrica | AFP |

La atleta sudafricana Caster Semenya, que tiene prohibido participar en algunas carreras porque rechaza someterse a un tratamiento para bajar su tasa de testosterona, ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH), anunciaron este jueves sus abogados.

