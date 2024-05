Sebastian Vettel: Un legado de amistad y respeto en Ferrari

A pesar de que Vettel dejó Ferrari en 2020 sin ningún título, acumuló dos subcampeonatos en 2017 y 2018.

En una reveladora entrevista en el podcast ‘The Fast and The Curious’, Ruth Buscombe, exjefa de estrategia de Ferrari, compartió detalles íntimos sobre la llegada de Sebastian Vettel al equipo en 2015. La noticia inicial de su fichaje, tras años de intensa rivalidad con Red Bull, no fue recibida con entusiasmo por parte del equipo.

Buscombe recordó los primeros pensamientos: «Él y su dedo eran lo peor. Era demasiado bueno. Era el rival definitivo, pero en Ferrari odiábamos a ese hombre…». Sin embargo, todo cambió rápidamente. «Poco sabía en ese momento que se convertiría en una especie de persona importante en mi vida, y en mi amigo. Además, da muy buenos consejos sobre la vida y mete bocadillos de más en el avión, que es lo que quieres en un ser humano. Pero sí, fue realmente especial», reveló.

A pesar de que Vettel dejó Ferrari en 2020 sin ningún título, acumuló dos subcampeonatos en 2017 y 2018. Su paso por el equipo estuvo marcado por momentos memorables y desafíos. Sin embargo, en Maranello siempre será recordado como un buen amigo, a pesar de los primeros pensamientos negativos que surgieron al conocer su fichaje.

«No puedo decir suficientes cosas buenas de Seb, como ser humano, como piloto. No podía imaginarme 10 años después de conocerle y que haya anunciado su retirada», concluyó Buscombe, destacando el profundo impacto que Vettel dejó en Ferrari durante su tiempo en el equipo.

Este testimonio refleja el profundo respeto y aprecio que Sebastian Vettel dejó en Ferrari, no solo como piloto, sino como un verdadero amigo y compañero en el mundo de la Fórmula 1.