Esta Noche Mariasela. Transmitido por Color vision en vivo

Por: Jose Moron / Color vision

No se han respetado las medidas para controlar el COVID, yo me juego la vida todos los días, no sé quien me pudo contagiar hoy, un hospital repleto de gente que sale y no cumplen con el distanciamiento, no es posible esto. Es parte de lo que se comenta en nuestra mesa el día de hoy. En Mariasela