Se dispara número de pacientes UCI en el Gran Santo Domingo

Fuente: Jessica Soriano de Noticias SIN

SANTO DOMINGO.- El número de pacientes con síntomas de covid-19 se acelera en los hospitales del Gran Santo Domingo, donde el uso de unidades de cuidados intensivos se mantiene en alrededor del 80 por ciento.

Distintos hospitales, personas diferentes, pero todas buscaban algo en común; saber del estado de salud de sus familiares contagiados de coronavirus.

A muchos no solo le invade la preocupación de no poder ver a sus parientes, sino también la condición en que algunos no reciben atención medica ante la falta de camas.

Nurys Lebrón, narra que se vio en la necesidad de conseguir un asiento más cómodo para su madre de 66 años, quien lleva dos días sentada esperando una cama en el Marcelino Vélez Santana.

El país enfrenta cifras récords con la ocupación de las camas de las unidades de cuidados intensivos llenas en un 77 por ciento, mientras el uso de ventiladores esta en 66 y las camas regulares están ocupadas en un 51 por ciento.

Y mientras la ocupación hospitalaria continúa elevada, la jornada de vacunación especial contra el covid fue definida como exitosa por las autoridades sanitarias ya que un total de 571 mil 877 personas fueron inoculadas desde este el jueves hasta este domingo.

Desde que inicio el Plan Nacional de Vacunación en el mes de febrero, en el país ya se han aplicado más de 5 millones de dosis de la vacuna anticovid.