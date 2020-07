Se difunden nuevas imágenes de George Floyd grabadas antes de morir

La nuevas grabaciones corresponden a una segunda cámara corporal de un policía que grababa en el momento de la detención de Floyd y se añaden a otras ya difundidas procedentes de otro agente y de testigos.

En estas imágenes se ve a Floyd suplicando a los oficiales mientras intentan forzarlo a subir a su automóvil, aseguran medios que han tenido acceso a ellas, entre ellos la CNN.

La grabación muestra el momento en el que Floyd, tras ser detenido el pasado 25 de mayo, decía a los agentes que no podía respirar y les preguntaba si podía tumbarse en el suelo.

Los cuatro oficiales involucrados en la muerte de Floyd han sido despedidos y acusados de su muerte en un hecho que provocó en EE.UU. que miles de personas salieran a la calle para protestar por el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra los ciudadanos afroamericanos.

Los oficiales detenidos son Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao.

El primero, que en un video filmado por testigos oculares fue visto arrodillado en el cuello de Floyd durante casi ocho minutos, ha sido acusado del asesinato de Floyd, un afroamericano de 46 años que iba desarmado cuando falleció.

Los otros tres oficiales han sido acusados ​​de ayudar e incitar al asesinato.

Precisamente, la familia de Floyd demandó este miércoles a la ciudad de Minéapolis y a los cuatro agentes involucrados en el hecho.

Durante una comparecencia ante la prensa, Ben Crump, uno de los abogados de la familia, anunció la demanda civil interpuesta ante el tribunal del distrito de Minesota, semanas después de que la muerte de Floyd desatara una ola de protestas por todo el país.

Una transcripción policial difundida el pasado 9 de julio reveló que Floyd alertó unas 20 veces a los agentes que participaron en el operativo de su detención de que no podía respirar.

Bodycam video of #GeorgeFloyd's killing was released for public viewing in Minneapolis.



It shows:

– Police pull out guns in 15 sec

– Floyd repeatedly says: "I'm sorry"

– Says he cannot breathe 20+ times

– Chauvin keeps knee on neck after he passes out, refuses to reposition pic.twitter.com/xo197sdgFn