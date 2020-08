Scarlet Hernández sale de la TV para dedicarse a la música

View this post on Instagram

Muy agradecida de todas las muestras de cariño de mis compañeros de Noticias SIN. No pude contener la emoción y empece a llorar en pleno noticiero. ♥️🙏🏼 Una mezcolansa dé emociones, contenta porque finalmente me atrevo a meterializar esos sueños y en parte, un poco triste porque para hacerlo debí dejar atras esta etapa como presentadora de noticias que tanto disfruté y a gente tan valiosa que se convirtieron en mi segunda familia. @nairobiviloriatv no sabes cuanto te voy a extrañar amiga. Gracias por tomarme siempre de la mano, por creer en mi, impulsarme y ser la mejor de las compañeras. @aquilesramireztv no tengo que decirte lo mucho que te quiero y que tu amistad fue un aliciante en los momentos difíciles. No olvidaré el humor y compañerismo de @martinrodriv La paciencia y cariño de mi coordinadora @anacamposcm En fin… no tendría espacio suficiente en el feed para expresar todo lo que siento, por todos. Gracias por esa hermosa despedida que me organizaron (que es solo un hasta luego) porque el cariño se mantendrá intacto ♥️ #Scarlet