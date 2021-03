in

Pamela Todo Un Show. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Santiago Matías​ “Alofoke” reveló los nombres de los cantantes urbanos que le son fieles y quienes le han sido malagradecido en el segmento “Sin Titubeos” de Pamela Todo Un Show​ por Color Visión​.

A sus los que lo critican les dijo “son mi gasolina, mi inspiración, no para demostrarles a ellos que sí se puede sino para demostrarme que las críticas de un desconocido no me afectan”.