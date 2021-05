Santiago Matías: El Alfa es más influyente que Juan Luis Guerra

“La vida es resultados, por lo menos en la música por lo tanto no tengo temor de asegurar que El Alfa en esta nueva era digital hace más números y más influyente en la música actual que Juan Luis Guerra”, tuiteó Alofoker.

Primero aparecieron las críticas a la afirmación de Matías y en defensa a la trayectoria de Juan Luis Guerra. “El Alfa lo único que tiene es dinero, pero en un futuro nadie se acuerda de él, mientras JLG lo recordaremos por los próximos 100 años”, respondió un usuario.

Bajo dicha premisa El Alfa llenaría el Estadio Olímpico como lo ha hecho muchísimas veces Juan Luis Guerra. Cuando no es así. No llena ni el patio de su casa. Alfa no es arte es bulla con aromas caramelizados que seducen conciencias débiles. #JaqueMate