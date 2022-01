Santa Arias “Me ofrecieron dinerito pero ese señor me mató” | El Show del Mediodía

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Seguimiento y cobertura especial desde Baní a la audiencia de medida de coerción de Alexis Villalona

Santa Arias dijo: “Se me acercaron para negociar conmigo pero esto llegará hasta las últimas consecuencias, me han ofrecido dinerito pensando que mi vida vale dinero pero ese señor me mató a pesar que estoy respirando ese señor me mató cuando me golpeo como si yo fuese un hombre.

Conversamos con la Jueza Alexandra Mariñez

El abogado de la defensa solicita otro tribunal e introdujo una recusación contra la jueza

No se cambiara a San Cristóbal, seguirá en Baní

La medida de coerción es una pieza para evitar que el imputado se sustraiga del proceso.

