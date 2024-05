Salud de la Princesa de Gales mantiene en suspenso su agenda oficial

Mientras Kate Middleton continúa de baja médica, la agenda real seguirá su curso con eventos tradicionales como las carreras de Ascot y el Trooping the Colour.

La semana pasada, el Palacio de Kensington informó que Kate Middleton, la Princesa de Gales, no podrá retomar todavía su agenda oficial, sin proporcionar más detalles al respecto. Sin embargo, nuevos reportes de medios internacionales señalan que su salud sigue siendo delicada, lo que probablemente prolongará su ausencia de las labores reales por algunos meses más.

Fuentes cercanas a la casa real han indicado que el tratamiento médico que sigue la esposa del Príncipe William no concluirá «hasta después de agosto». Además, se ha informado que Kate deberá someterse a otra intervención quirúrgica antes de finales de año, debido al cáncer que le fue detectado en enero tras una cirugía abdominal.

Estas informaciones coinciden con las declaraciones recientes de un miembro del equipo de trabajo de la Real Fundación para la Primera Infancia, quien aseguró que la Princesa no retomará sus actividades públicas hasta que los médicos den su aprobación, lo que no se espera en un futuro cercano, según publica el medio El Español. Desde que se publicó un video a principios de año en el que Kate daba a conocer el diagnóstico de células cancerígenas, no ha habido ningún otro comunicado oficial sobre su estado de salud.

No obstante, se rumorea que la Casa Real podría estar preparando otra declaración en video en la que el Príncipe William aparezca junto a su esposa, confirmando que todo está bien y que el tratamiento médico avanza con buen pronóstico.

Mientras Kate Middleton continúa de baja médica, la agenda real seguirá su curso con eventos tradicionales como las carreras de Ascot y el Trooping the Colour, programado para el sábado 15 de junio. En caso de que la Princesa de Gales no asista, sería la primera vez que no aparece en el balcón de Buckingham junto al resto de la familia real, rompiendo con una tradición establecida.