«Run Run», el zorro que compró una familia pensando que era un perro

Redacción.- Una familia peruana ha causado un alboroto internacional luego de que informaran en un canal de televisión local que compraron un zorro creyendo un que era un perro en una tienda de Lima.

Descubrieron que no se trataba de un perro cuando el zorro empezó a perseguir gallinas y hasta patos.

El zorro fue llamado «Run Run» porque cuando llega a la casa de sus dueños estaba herido y aún así hacía carreras divertidos.

«Mi hijo ha ido a comprar porque quería una mascota. Chiquito parecía un perro, pero fue creciendo y fue diferente. Lo he tenido más de tres meses. Le ha costado 50 soles.» contó la mujer.

Puede parecer anecdótico (y gracioso), pero el tráfico y venta de animales es un problema normalizado. Ron fue comprado por un niño pensando que era un perro, y en realidad es un zorro que se está comiendo los animales y exponiendo a peligro a vecinos en Comas. @pacofloresc pic.twitter.com/2B1fg7QYmL — Michelle G. Coaquira-Foster (@Villanadeapie) November 3, 2021

‘Run Run’ empezó a atrapar gallinas, patos y otros animales, a pesar de jugar con perritos.

«Al principio jugaba con los perritos, el problema ha sido que hace quince días empezó a chapar los cuyes, los patos… Yo llamé a Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) antes que se escape, en junio, pero no tuve resultado. Recién ha venido la prensa y Serfor ha venido», indicó Sotelo.

La mujer esperó ayuda de las autoridades para llevar al zorro a su habitát natural, quienes llegaron a la casa a tratar de capturar al animal, ya que estaba suelto en la zona.

«Que se lo lleven a su hábitat porque no es igual. No ataca, pero está atrapando a los cuyes. Me perjudica a mí porque los vecinos me cobran lo que se come», agregó la mujer.

Run Run irá a un zoológico

Las autoridades de Serfor confirmaron que Run Run pasará sus días en un zoológico para tenerlo en cuidado constante y brindarle protección.

“Se invoca a la población a no perturbarlo en el lugar, con el fin de lograr su captura. Tampoco acorralarlo, porque al sentirse amenazado, puede ser agresivo. Hoy se viene realizando el monitoreo coordinado con el personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional en el lugar”, indicó Serfor.