Rosalía, artista invitada en el desfile de lencería de Rihanna

View this post on Instagram

@badgalriri yass queen! 👑This gives me life 🙌🏽🍾 celebrating the female form and empowering women. #rihannasnavy #Repost @savagexfenty • • • • • • We know y’all gettin’ ready to watch… Now get ready to shop! Don’t sleep on this. ⁣Get the goods on savagex.com. PERIODT.⁣ ⁣⁣ #SAVAGENOTSORRY⁣⁣ #SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 2⁣ #rihanna #fentyxsavage #motivation #namaslay #sorrynotsorry😂