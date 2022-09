Roger Federer se despide de su carrera profesional en emotivo encuentro en la Laver Cup

Jugando dobles junto a eterno rival, el español Rafael Nadal

Por: Francisco Rodríguez

El O2 Arena de Londres fue el escenario de uno de los momentos deportivos más emotivos de los últimos años.

Perdió su último partido profesional, jugando en dobles junto a su eterno rival, el español Rafael Nadal, en la Copa Laver.

Federer y Nadal fueron derrotados por Frances Tiafoe y Jack Sock por 6-4, 6-7 (2-7), (9-11) en el partido de dobles de la Laver Cup

El encuentro fue muy divertido y al final tanto el cómo Rafa Nadal dejaron correr lágrimas por lo emotivo del evento

Roger agradeció a todos los que lo apoyaron en su carrera y en particular a su esposa, pronunciando estas bellas palabras

Bellas Palabras a su esposa

«Gracias a mi esposa, mi gran apoyo. Podría haberme detenido hace mucho, mucho tiempo, pero gracias a ti no lo hice. Ella es la que me ayudó a seguir adelante y me permitió jugar. Gracias»

