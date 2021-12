Roberto Santana: «Jean Alain no está en condiciones de inseguridad»

Patricia Chirinos / Color Visión

SANTO DOMINGO.– Roberto Santana, asesor honorifico del Poder Ejecutivo en seguridad ciudadana y sistema penitenciario, expresó este miércoles que no existe forma alguna de que Jean Alain Rodríguez esté en condiciones de inseguridad.

Tal y como dijo su esposa María Isabel Pérez, quien denunció que el órgano persecutor trasladó al mismo bloque carcelario donde está encerrado, a cinco de los imputados en el caso de narcotráfico Larva y que teme por la vida del padre de sus hijos.

Santana manifestó en la entrevista central de El Despertador, que el Nuevo Modelo Penitenciario, es un lugar seguro y aún más por quien está dirigido, refiriéndose a la procuradora general de la República, Miriam Germán, que «es una carta de confianza para la sociedad».

«El interno de que se trata ha estado presentando cada cierto tiempo algún tipo de reclamaciones y eso se entiende, pero no existe forma alguna de que ese u otro interno estén en una condición de inseguridad, no importa su nivel de peligrosidad, no su nivel de vulnerabilidad», resaltó.

Reiteró que no hay nada que temer, que la sociedad tiene que estar totalmente tranquila con ese tema.

«Ustedes conocen al calidad y el tipo de privados de libertad que hay en ese nuevo modelo, desde crimen organizado, narcotráfico, y ustedes no han escuchado que ninguno han resbalado siquiera con una cáscara de guineo, naturalmente lo que hace una persona privada de libertad es tratar de llamar la atención sobre su situación», sostuvo.

Fuente: Noticias SIN