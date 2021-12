Énfasis. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

Mi mamá duró tres meses que no me hablaba por irme con Jhonny Ventura, confesó Roberto del Castillo, músico dominicano, en Énfasis por Color Visión.

«Cuando me entero de la muerte de Johnny Ventura sentí como se me acabó el mundo, no sabía qué hacer y solo me dije “no estoy bien, me voy a sentar” confesó Roberto