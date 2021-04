Rivera admite que aplicaron la dosis china a vacunados con AstraZeneca

in

Por: NOTICIAS SIN / JESSICA SORIANO

SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud, Daniel Rivera, admitió este martes la denuncia del Colegio Médico Dominicano, de que personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, ahora le aplicaron la de Sinovac, pese a que no es recomendable.

Rivera informó que realizarán una vigilancia epidemiologica con esos casos.

“Todo aquel que tiene AstraZeneca como vacuna pues sencillamente acuérdese que es de 8 a 12 semanas tenían que esperar es lo primero. Fueron uno dos o tres casos”.

Waldo Ariel Suero dijo este lunes “tenemos las pruebas y las evidencias de que en algunos lugares se le está poniendo, a gente que se le puso AstraZeneca se le está poniendo la de Sinovac. No es lo aconsejable, no es correcto y todavía no hay ningún estudio que avale eso”.