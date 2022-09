Ricky Martin, Mami Jordán, Lápiz Consciente, Tokischa y mucho más en un minuto de farándula ¡Entérate!

Entérate de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento en un solo minuto haciendo clic en el siguiente video.

por Fernanda de la Rosa / Color Visión

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan concedió una orden de protección a Ricky Martin en contra de su sobrino, Dennis Sánchez Martin, que a su vez presentó recientemente una querella contra el cantante por supuesta agresión sexual.

Tras dos meses de prisión preventiva, fue dejada en libertad la instagramer Mary Esther Rodríguez Espinal, mejor conocida como «Mami Jordan», que estaba recluida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres desde el pasado mes de julio.

Te hago este Live para que te busque todo lo que te vas a buscar, que eso es lo que te gusta. Eso si que no nos involucre en tus loqueras. Nosotros no queremos estar cerca de ti, nosotros no te necesitamos, tu no tienes moral, ni intelecto».

Medios surcoreanos alabaron hoy los galardones obtenidos por la serie «Squid Game» (El juego del calamar) en la 74 edición de los premios Emmy, especialmente los que recayeron en su actor protagonista, Lee Jung-jae, y su creador y director, Hwang Dong-hyuk.

Tras las múltiples especulaciones, finalmente Tokischa y Madonna revelaron de qué se trata todo esto que ha causado furor en las redes sociales desde su primer encuentro.

La actriz y cantante Maite Perroni anunció su compromiso con el productor de televisión Andrés Tovar, a casi un año de anunciar su controversial relación.