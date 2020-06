Revolución en el Liverpool: seis jugadores dirán adiós en verano

Por eso en el Liverpool ya hay seis jugadores que han sido puestos a la venta: Shaqiri, Origi, Lovren, Grujic (prestado en el Hertha de Berlín), Harry Wilson (cedido en el Bournemouth) y Lallana.

El que tendría una oportunidad más sería Naby Keita. El guineano, que costó casi 60 millones de euros en el verano de 2018, sólo ha aparecido en 9 partidos de la Premier League esta temporada. Klopp está dispuesto a darle un poco más de tiempo, aunque siempre que no llegue una suculenta oferta por él.

El Liverpool, que tiene en su mano el título de la Premier League, quiere aprovechar el tirón de éxito y luchar por todo la próxima temporada.

Hay que recordar que cayó en la Champions ante el Atlético de Madrid, para sorpresa de muchos ya que era el gran favorito. Para ello Klopp quiere reforzar el centro del campo.

Le gusta el portugués Rubén Neves, que le aportaría toque y llegada en el centro del campo. Por el otro se encuentra el español, Adama Traoré.

«I can promise you, we will feel your support. We are still with you and you’ll never walk alone» ❤️



How your support from home will be used as motivation during the final run-in ✊



A personal message from Jürgen Klopp… pic.twitter.com/YXnFIpEWEZ