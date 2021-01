Residentes de Guachupita ruegan porque reparen sus filtrantes

in

POR: ROSALINA LORA SÁNCHEZ /NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- Desesperados los residentes del sector Los Pinos de Guachupita en el Distrito Nacional, denuncian el colapso de sus filtrantes, lo que ha provocado el deterioro en una de sus principales vías y dificultades a quienes transitan por la zona.

El hedor del agua acumulada en sus calles y contenes los mantiene en una agonía constante, pues además de cuidarse del COVID-19, tienen un foco de contaminación dentro de sus propias viviendas.

“Esto no se puede aguantar, esto está afectando a los niños, jóvenes y adultos, a los viejos como nosotros, porque no podemos aguantar empate Ahí arriba también hay uno que no deja dormir ni a los viejitos, ni a los niños”, expresó Margarita Vargas, residente.

Motoconchistas residentes en el sector aseguran tener sus motocicletas destruidas por el mal estado de la calle ocasionado por el desborde del agua de los filtrantes.

“Ahí casi todos los días joden uno, ellos le echaron una cosita pero la misma agua que sobresale rompe todo eso porque lo que le echan es una cerita”, aseguró Ramón Montero, motorista.

“Al ingeniero cuando estaba tirando ese asfalto ahí nosotros le explicamos la situación que hasta que no arreglen el Filtrante ese lo iba a echar de balde, el problema de ese es el agua y que el filtrante no sirve, tienen primero que arreglar ese desagüe”, explicó José Méndez, motoconchista.

Aseguran que han acudido en varias ocasiones al Ayuntamiento para denunciar la problemática, pero que hasta el momento no han recibido respuesta.