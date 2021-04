República Dominicana territorio de las celebrities de Hollywood

En el último trimestre la isla ha recibido la visita de Jennifer López, Alex Rodríguez, Vin Diesel, Mark Wahlberg y Kim Kardashian en compañía de sus hijos y amigos.

El bello paisaje tropical que ofrece República Dominicana ha logrado seducir a los famosos. En el primer trimestre del año, el país ha sido visitado por artistas de la talla de Jennifer López, Alex Rodríguez, Vin Diesel y Mark Wahlberg quien incluso confesó que construirá una casa en la isla para tener un refugio a donde llegar en sus escapadas vacacionales en familia.

Ahora le tocó el turno a la socialité, empresaria y estrella de la televisión Kim Kardashian. A pesar de la pandemia, la ex de Kanye West está disfrutando de un merecido receso laboral con sus hijos y algunos familiares y amigos. Laguna Azul fue el paraje elegido por la popular influencer; coincidencialmente, este mismo lugar en el municipio Cabrera fue donde hace poco estuvo JLo junto a sus hijos.

Te puede interesar:

Mark Wahlberg tendrá una casa en RD

Lo bueno se repite

No es la primera vez que Kim Kardashian visita República Dominicana. El pasado agosto Kim estuvo en Punta Cana con su entonces esposo Kanye West y sus hijos. En esa oportunidad pasó una semana en una propiedad muy bien custodiada para resguardar su privacidad. Era una lujosa villa de ocho habitaciones en el exclusivo Corales.

Pese a sus intentos por mantener sus momentos íntimos en reserva, gráficas de las celebridades se hicieron virales en la red, revelando así donde se encontraban.

En 2012 la estrella también estuvo en la isla. En esa ocasión llegó al país con toda su familia y quedó prendada de la belleza de República Dominicana. Tanto que luego publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella y su familia bajándose de un yate en La Romana con el texto “Extraño República Dominicana” y la etiqueta #VacacionesFamiliares.

También te puede interesar:

Abinader y Vin Diesel acordaron construcción de estudio de cine en el país

En ese entonces la familia Kardashian estuvo en el Caribe grabando algunos capítulo de la temporada de Keeping up with The Kardashians, y, según los recuerdos de Kim, fue una maravillosa velada.