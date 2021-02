Rendición de cuentas de Abinader centrada en economía, gestión e inversiones

Por: Color Visión / NOTICIAS SIN

Santo Domingo.- El presidente, Luís Abinader, rindió cuentas por primera vez sobre la gestión de los meses al frente del Gobierno, en el pleno del Congreso Nacional a propósito de celebrarse el 177 aniversario de la Independencia Nacional.

Abinader inició su discurso asumiendo el compromiso ante la nación de prestar su servicio como presidente de la República. Lo primero que comentó fue que han sido meses de trabajo intenso y de apego a las leyes para reformar el sistema gubernamental.

Además, recalcó la hazaña de los patriotas independentistas par moldear la identidad dominicana.

Avances que ha logrado

“Un Pablo Duarte fue el primero en mostrarnos la importancia de hacerlo cuando a su regreso a Santo Domingo, después de haber servido en las filas del Ejército del Sur que combatía en Azua, presentó un detallado informe de sus actividades, peso por peso. Y devolvió a las arcas del incipiente Estado dominicano cada centavo que no hubo de gastar en las acciones militares que le fueron encomendadas”, expresó Abinader.

“Así es como el ideal de una República Dominicana independiente y democrática, labrada bajo los preceptos del padre de la patria, de la que hoy celebramos su 177 aniversario, surgió acompañada de principios éticos y la enseñanza de que a la política se va a servir, no a servirse”, prosiguió.

Hoy, nos encontramos ante nuevos desafíos que nos ponen a prueba y nos exigen estar a la altura de este momento histórico. Y les aseguro que su presidente lo está. Luis Abinader, presidente de República Dominicana

El mandatario dominicano enfatizó en que estos 6 meses gobierno la gestión del Estado se ha dirigido a impulsar 5 pilares fundamentales.

ENFRENTAR LA PANDEMIA

BLINDAR LA PROTECCIÓN SOCIAL

PREPARARNOS PARA EL RELANZAMIENTO DE NUESTRA ECONOMÍA

PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Y ACOMETER LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE NUESTRO PAÍS NECESITA.

Gestión en Salud

Abinader señaló que la situación de salud que recibió su gobierno estaba colapsada, una herencia que le ha costado invertir para mejorar el Servicio Nacional de Salud en el país.

“Reforzamos la atención hospitalaria y añadimos 15 mil millones de pesos al sistema de salud, hasta llegar a más de 66,000 millones con los cuales aumentamos el número de camas donde fue necesario. Duplicamos nuestra capacidad en las unidades de cuidados intensivos, aceleramos la apertura de hospitales y centros de asistencia primaria que se encontraban en construcción, y formamos a más de 1,000 médicos y enfermeras en un gran programa nacional para ser más eficaces en la lucha contra el virus”, dijo el mandatario.

*Plan de vacunación

El presidente resaltó el gran avance del plan de vacunación iniciado el pasado 15 de febrero, y que ya es ejemplo en el resto de los países caribeños.

“Este plan supuso la compra de 20 millones de dosis, 10 millones a AstraZeneca, 8 millones a Pfizer y otros 2 millones a través del sistema COVAX de la OMS.

Pero permítanme en este punto decir alto y claro, que en este tiempo hemos sentido la falta de solidaridad de los países más desarrollados, hasta el punto de que la mayoría de los compromisos de entrega de vacunas se han ido postergando de forma injusta. No pedimos que nos las regalen. Solo que dejen que los laboratorios cumplan con lo acordado.

Ya han llegado al país 50 mil dosis procedentes de la India, formula Astra Zeneca y en los próximos días llegarán 90 mil mas. El pasado martes 23 de febrero llegaron 768.000 vacunas de los laboratorios Sinovac de China. Luis Abinader, presidente de República Dominicana

Además, tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica que llegaran en dos partes, el 15 y el 25 de marzo, lo que nos permitirá completar las dos primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad, y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas mas: 4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo. Es así como podemos asegurar que para finales de junio tengamos vacunada al 80 por ciento de la población dominicana”, indicó el jefe de Estado.

Gestión en Economía

Luis Abinader explicó que aparte de fomentar nuevas ideas y proyectos para recuperar el sistema de salud, también están impulsando el crecimiento de la economía dominicana.

“Gracias a las medidas implementadas y a la gradual recuperación de la economía en los últimos meses, hoy más de 460 mil dominicanos han podido volver a sus puestos de trabajo”, dijo Abinader.

“Pero para ellos y para quienes aún no se han podido reincorporar, en diciembre del año pasado dispusimos la creación del fondo “NAVIDAD PARA LOS TRABAJADORES” a través del cual se efectuó el pago de más de 3,400 millones de pesos a quienes estuvieron suspendidos en algún momento de 2020, para ayudar a completar sus ingresos de salario de Navidad”, enfatizó el presidente.

“A esto se sumó la entrega del Bono Navideño a 1 millón 400 mil hogares. Cambiamos las cajas de navidad, las filas y el maltrato a la población por un método más transparente y humano, para que los más humildes pudieran celebrar las fiestas navideñas de una manera más digna”, recalcó Abinader.

Inversiones

En cuanto a las inversiones que ha realizado el Estado, Abinader dijo que se ha potenciado el presupuesto en el sector salud y Educación. Los fondos se han utilizado para subsanar gastos heredados.

Junto con este extraordinario esfuerzo e inversión en salud, la educación ha sido otra de nuestras grandes prioridades. Luís Abinader, presidente de República Dominicana.

“El modelo educativo que heredamos de anteriores administraciones no funciona, o al menos no como debería, es un modelo del pasado que no llega a todos los alumnos en igualdad de condiciones, que no genera calidad y que no prepara a los estudiantes para el trabajo.

Por ello, hemos convertido en bandera de nuestro gobierno la inclusión efectiva de todas las dominicanas y dominicanos a los procesos educacionales, mejorarlos, y no dejar a nadie fuera ni atrás.

Este año el reto del sistema educativo ha sido mayúsculo, precisamente porque el compromiso de mejorar la educación se ha encontrado de frente con los efectos de la pandemia, que ha imposibilitado la vuelta a las aulas de forma segura”, informó el mandatario.

