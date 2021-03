Recomiendan legisladores que escuchen a la ciencia sobre 3 causales

in

SANTO DOMINGO.- El abogado Cándido Simó dijo en el Despertador, que la constitución de la Republica Dominicana dice que se respeta el derecho de la vida desde la concepción. Le recomiendo a los legisladores que escuchen a la ciencia.

“Escuchar la ciencia médica sin pasión y no darle el manejo político al tema, la constitución de la República no prohíbe el aborto, protege a la vida y cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales el artículo 74 manda que el juez pondere cuál de los derechos encontrados tiene prioridad. No hay una sola sentencia de la Suprema Corte de Justicia pronunciando sobre el tema del aborto o condenando a alguien por haber abortado o provocado el mismo”, dijo.

El aborto en #3causales será seguro, legal y gratuito en la República Dominicana, con apoyo o con rechazo de la iglesia, con grito y pataleos de los conservadores, tarde o temprano será legal, al igual que el matrimonio igualitario.#Las3CausalesVan #MatrimonioIgualitario

Explicó que no entiende por qué discuten sobre el aborto si está prohibido en el código penal, ya que el tema de discusión ha absorbido unas carencias que tiene el código porque se han concentrado en una discusión pasional e ideológica.