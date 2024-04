Realizan premiere de la nueva película «Canta y no Llores», coproducción entre República Dominicana – España

La película se estrena el 11 de abril en todos los cines del país. Es protagonizada por Consuelo Duval, Michelle Rodríguez y Lumy Lizardo.

Con la presencia de sus productores, cast y personalidades de la industria cinematográfica dominicana, así como un nutrido apoyo de medios especializados, fue realizada en Santo Domingo la gala premiere de la nueva comedia “Canta y no Llores” en las instalaciones de Caribbean Cinemas Downtown Center.

“Canta y no Llores” es protagonizada por las actrices mexicanas Consuelo Duval y Michelle Rodríguez y la dominicana Lumy Lizardo. Se trata de una coproducción entre las empresas Ebribari Audiovisual, de República Dominicana y AF FILMS, de España, en asociación con BTF Media de México. Sus derechos de distribución internacional fueron adquiridos por Star Distribution, subsidiaria de Disney.

El largometraje se basa en un guion original de Frank Ariza dirigido por Félix Sabroso. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Peyi Guzmán y la banda sonora fue compuesta por Alex Mansilla. En el casting también destacan las interpretaciones de Luis del Valle, Judith Rodríguez, Auro Sónico y Soraya María. La producción en República Dominicana ha contado con el apoyo de la telefónica CLARO DOMINICANA y del Grupo CCN a través de su marca Jumbo.

Marianna Vargas Gurilieva, Directora de la Dirección General de Cine, resaltó que las coproducciones permiten proyectar al país y a la industria dominicana de cine en mercados internacionales y celebró de manera especial que la película es una muestra particular de cómo “gracias al acuerdo de coproducción con España las oportunidades de mercado se multiplican en beneficio de los talentos y de todos los participantes en la industria nacional”.

Desiree Reyes, productora dominicana de la película, agradeció la asistencia de los presentes y expresó la alegría de presentar el largometraje ante el público del país tras el exitoso estreno en cines de México el pasado 21 de marzo, donde se convirtió en la película en español más vista en sus primeras semanas de exhibición.

“Esta es una película que celebra la amistad, las nuevas oportunidades, la alegría, el permiso que nos damos para, cuando es necesario, seguir adelante limpiando nuestras lágrimas y seguir creyendo en la propia capacidad de cantar.” comentó la productora.

Durante el acto de presentación se rindió un aplauso especial a la memoria de la actriz dominicana Ana María Arias, recientemente fallecida tras una respetable trayectoria en el teatro, la televisión y el cine dominicano.

“Canta y no Llores” estrenará el próximo jueves 11 de abril en todos los cines de República Dominicana.

Sobre sus productoras

Ebribari Audiovisual

Es una empresa establecida en República Dominicana con el interés principal de desarrollar proyectos cinematográficos junto a productoras de diversos lugares del mundo. Su presidenta, Desiree Reyes-Peña, cuenta con una reconocida trayectoria profesional que incluye créditos en la producción de más de 25 largometrajes, entre estos algunos de los más taquilleros del cine dominicano como “Lotoman”, “Tubérculo Gourmet” y “El Brujo”. EBRIBARI presenta credenciales en 2023 con la producción de “Canta y No llores”.

AF

Productora española fundada por el productor, guionista y director Frank Ariza. Consolidada como una productora importante en el mercado hispanoamericano de contenidos, AF tiene una catálogo de producciones que incluyen “Sin ti no puedo”, “Uno para morir”, “Ay mi madre”, “Tu Madre o la mía”, “The Caddy”, “Canta y no llores”, “El hombre del Saco”, “Con los años que me quedan”, “Herederos por Accidente”, “Los Nuestros”, “El continental”, “Perdóname señor”, “Mariachis”, “Secretos de Estado” y “Yo quisiera”, entre otros.

BTF Media

BTF Media es una empresa mexicana fundada por los empresarios y productores mexicanos Francisco E. Cordero y Ricardo Coeto, que cuenta con sólidas relaciones comerciales con los más importantes distribuidores del mercado internacional. Sus proyectos más reconocidos incluyen las series “Maradona Sueño Bendito” para Amazon Prime Video; “La muchacha que limpia” para HBO Max; y “Papás por encargo”, “No fue mi culpa”, “Hasta que te conocí”; “El César” y “El secreto de Selena” para Disney+/Star+; y “Pacto de Sangre” para VIX. Entre las películas, “Soy tu Fan, la Película” y “Welcome al norte” son algunos de los títulos más exitosos. La sede principal de BTF se encuentra en Miami y cuenta con oficinas de producción en México, Argentina, España y Chile.