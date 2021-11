Realiza tu lista de propósitos para 2022 con estos consejos

¿Qué quiero cambiar?, ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puedo mejorar mis hábitos de vida? Hazte estas preguntas y traza tus metas para el año entrante.

Conforme transcurren los días, se acerca más el final del año 2021 y con él se extingue un ciclo caracterizado por las limitaciones impuestas por la pandemia. Aun así, muchas personas se propusieron que este año fuera mucho mejor que el 2020 y se trazaron metas a cumplir ¿Fuiste una de ellas? Pues entonces llegó el momento de la evaluación y de adquirir nuevos compromisos con tu vida. Por eso, queremos compartir contigo algunos tips para hacer tu lista de propósitos para 2022 y no fracasar en el intento.

1. Tómate tu tiempo, pero no tanto

No esperes hasta el año nuevo para reflexionar sobre lo que quieres. Es importante que los cambios que decidas hacer en tu vida no dependan de otros, encuentra la motivación en ti misma y evita las presiones externas. Busca un espacio de soledad para pensar y escribir tus propósitos. Pregúntate, ¿Qué quiero cambiar?, ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puedo mejorar mis hábitos de vida?

2. Tus objetivos deben ser alcanzables y medibles

¡Sé realista! Esa es una de las claves para que tu lista de propósitos no quede en el olvido. Por ejemplo, si quieres empezar a ahorrar no pretendas guardar el 30% de tus ingresos; empieza con 5% ó 10% y ve aumentando poco a poco. Lo mismo aplica para el ejercicio. Si nunca has hecho deporte no pienses en entrenar cuatro veces a la semana porque pronto perderás el entusiasmo.

3. Tienes que ser específica y coherente

El ejemplo de los ejercicios es bueno para ilustrar este punto. Hacer ejercicio es un propósito válido pero vago. Asigna tareas o acciones para cada objetivo que te permitan medir los resultados. Hazlo así: hacer ejercicio dos veces a la semana o ejercitarme todos los días por una hora. De esta manera, podrás tener un registro de tus actividades y tomar acciones de mejora cuando te estás desviando de la meta.

4. Ten en cuenta tus limitaciones, todos las tenemos

Si tu voluntad no es lo suficientemente fuerte, evita presionarte a hacer cosas que no deseas. Por el contrario: busca algo que realmente te motive y recompense tus logros.

5. Esto es esencial: realizar seguimiento de tus resultados

Una de las razones por las que nuestra lista de propósitos fracasa es porque sólo volvemos a pensar en ella a final de año. Establece tiempos de cumplimiento para cada objetivo y revisa los avances de tu lista cada dos o tres meses.

Reemplazar tus objetivos también será válido si notas que tu lista de propósitos se convierte en una camisa de fuerza. Es mejor que replantees tus objetivos y repitas el ejercicio de forma más consciente, en lugar de que tus deseos de avanzar en la vida se vean frustrados por falta de seguimiento. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas?