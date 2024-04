Rashel Díaz revela los desafíos detrás de su carrera en «Un Nuevo Día» de Telemundo

En una entrevista sincera con el presentador venezolano Rodner Figueroa, Díaz compartió la lucha interna que enfrentó al tener que conformarse con un molde televisivo que no encajaba con su autenticidad.

Durante 12 años, Rashel Díaz fue el rostro vibrante y enérgico que cautivó a los televidentes hispanos en Estados Unidos como presentadora del aclamado programa «Un Nuevo Día» de Telemundo. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante se escondían desafíos y presiones que la llevaron a momentos difíciles.

En una entrevista sincera con el presentador venezolano Rodner Figueroa, Díaz compartió la lucha interna que enfrentó al tener que conformarse con un molde televisivo que no encajaba con su autenticidad. «En los últimos años en Telemundo, me decían: ‘No te rías, no bailes, no te muevas’, y yo decía: ‘Yo no soy un robot, no puedo. Esto no está en mí, yo no soy así'», expresó Díaz, quien también es reconocida como bailarina.

A pesar de que al principio disfrutaba de libertad en su rol, con el tiempo, la presión y las expectativas la llevaron a sentirse estresada e incómoda en su propio ambiente laboral. Finalmente, en 2020, decidió dejar la televisión para apoyar a su esposo en su lucha contra la adicción a la marihuana, un momento que marcó un cambio importante en su vida profesional y personal.

Hoy en día, Rashel Díaz ha encontrado una nueva pasión como coach motivacional, utilizando su plataforma en Instagram para difundir mensajes positivos y alentar a sus más de dos millones de seguidores a perseguir sus sueños y encontrar la felicidad en su propia autenticidad.